Дефицита муки нет и не будет - глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил, что дефицита муки в Казахстане не будет. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минсельхоза напомнил, что Казахстан принял решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу составляет 1 млн тонн, на вывоз муки – 300 тыс. тонн.

«Сейчас у нас и производители, и переработчики пшеницы пришли к балансу. Поэтому рынок стабильный, работаем. Наших запасов достаточно до нового урожая», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, он ответил на вопрос журналиста по поводу возможного дефицита муки в стране из-за роста мировых цен на пшеницу.

«Дефицита муки нет и не будет», - заявил глава Минсельхоза.

Ранее Ербол Карашукеев заверил, что цена на хлеб будет стабильной и предпосылок для ее роста нет.

Фото: www.neozone.org