Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Дефицита муки нет и не будет - глава Минсельхоза

    1 Июня 2022, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил, что дефицита муки в Казахстане не будет. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минсельхоза напомнил, что Казахстан принял решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу составляет 1 млн тонн, на вывоз муки – 300 тыс. тонн.

    «Сейчас у нас и производители, и переработчики пшеницы пришли к балансу. Поэтому рынок стабильный, работаем. Наших запасов достаточно до нового урожая», - сказал Ербол Карашукеев.

    Кроме того, он ответил на вопрос журналиста по поводу возможного дефицита муки в стране из-за роста мировых цен на пшеницу.

    «Дефицита муки нет и не будет», - заявил глава Минсельхоза.

    Ранее Ербол Карашукеев заверил, что цена на хлеб будет стабильной и предпосылок для ее роста нет.

    Фото: www.neozone.org

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане