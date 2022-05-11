Дефицита дизтоплива во время посевной не будет – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики Асет Магауов заверил, что риска возникновения дефицита дизтоплива во время проведения посевных работ нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такого риска нет. Даже в прошлом году, когда была достаточно напряженная ситуация по обеспечению дизельным топливом розничного рынка, у нас законодательством установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей. Уже по текущему графику видно, что идет хорошая выборка – за февраль-апрель она составила 92% от заявленных плановых объемов. Мы не видим никаких рисков, что какая-то часть может быть поставлена не до конца. Все зависит от наличия финансовых средств у аграриев и своевременной работы по контрактации», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что казахстанские аграрии получили 92% дизельного топлива от запланированного объема.