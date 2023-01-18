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    Дефицит врачей превышает 5 тысяч человек в Казахстане – депутат

    18 Января 2023, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов поднял проблему дефицита врачей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всему миру наблюдается тенденция нехватки врачей и в ближайшем будущем дефицит будет составлять более 13 миллионов. Казахстан в этом плане не является исключением и на сегодняшний день у нас тоже остро стоит вопрос нехватки высококвалифицированных медицинских специалистов. Так, с 2020 года сохраняется дефицит врачей в Казахстане и уже превысил более пяти тысяч человек. Система отечественного здравоохранения остро нуждается в анестезиологах-реаниматологах, инфекционистах, эпидемиологах, врачах общей практики», - сказал Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Правительства, озвучивая свой депзапрос.

    По его мнению, данная ситуация возникает вследствие несогласованности или недопонимания госорганов при составлении образовательных программ.

    «Например, в Алматинской области с 2017 года выделяются гранты местных исполнительных органов в медицинские вузы Казахстана с целью подготовки медицинских специалистов с целью восполнения нехватки по области врачей. Но проблема в том, что грант выделяется только на первую ступень обучения «бакалавриат», а про то, чтобы выпустить полноценного медицинского специалиста необходима Интернатура, никто не подумал. С дипломом бакалавра общей медицины работать в Казахстане врачом нельзя. Вследствие чего, студенты-выпускники, не имея квалификационных требований врача, могут работать только медицинской сестрой», - отметил депутат.

    М. Магеррамов задался вопросом – зачем затрачивать на обучение в течение пяти лет на одного студента более одного миллиона тенге в год, только для того, чтобы в итоге получить работника младшего медицинского персонала?

    «С таким подходом дефицит врачебных специалистов не решится. Учитывая важность поднимаемых вопросов считаем необходимым правительству обратить особое внимание на решение вышеуказанной проблемы», - констатировал депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Мажилис Здравоохранение
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