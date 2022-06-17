Дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических км в год – Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В свое время Генеральный секретарь ООН сказал, что в будущем вода будет дороже и важнее нефти, этот прогноз сегодня стал реальностью. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценкам ООН сегодня каждый пятый житель земного шара испытывает дефицит воды. Вместе с тем в свое время Генеральный секретарь ООН сказал, что в будущем вода будет дороже и важнее нефти, этот прогноз сегодня стал реальностью», - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил, что по мнению экспертов с каждым годом потребность человечества в водных ресурсах увеличивается примерно на 1 %.

«От достаточного обеспечения водными ресурсами зависит социально-экономическое развитие и безопасность любого государства. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что повышение эффективности использования и охрана водных ресурсов страны – это приоритетная задача государства. В Казахстане по заключениям международных экспертов водное потребление к 2040 году вырастет на 46 %, а дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических км в год», - сообщил Ерлан Кошанов.

Спикер подчеркнул, что факторов, влияющих на это – достаточно.

«Этому способствует рост населения, особенности экономического развития и ряд других причин. Из года в год растет потребление в промышленном и бытовом секторах. Крупнейшим потребителем воды остается сельское хозяйство», - добавил Ерлан Кошанов.



