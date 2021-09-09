Дефицит водителей автобусов наблюдается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице имеется дефицит водителей автобусов. Об этом сообщила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня имеется дефицит водителей автобусов в столице, который составляет более 700 человек. Для улучшения данной ситуации проводятся мероприятия по набору водителей, такие как: поиск работников на платформах (headhunter, enbek.kz, naimi.kz), реклама в социальных сетях (Facebook, Instragram), разработка бонусной системы, повышение привлекательности профессии и прочее», - отметила Науат Азанбаева.

По ее словам, сейчас осуществляется набор водителей и все желающие при соответствие требованиям могут устроиться на работу.

Требования к водителям автобусов:

Водители (наличие удостоверения на право управления транспортными средствами категории «D» и «DE»), достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории «D1», не менее трех лет.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в следующие автобусные парки:

1. АО «Автобусный парк №1» - 8 7172 541661- avtopark1-4@mail.ru;

2. ТОО «Автобусный парк №3 Sk.» - 8 777 870 41 41 – avtopark_3@mail.ru;

3. ТОО «Автобусный парк №4 города Астаны» 8 775 401 10 39? 8 775 299 36 90 - Avtopark4_ast.KZ@bk.ru;

4. ТОО «Жорга МТ» - 8 702 368 58 29 – jorgamt@mail.ru;

5. ТОО «Автобусный парк №5 BUS» - 8 707 805 75 64 – bus_astana@mail.ru;

6. ТОО «Автобусный парк №7» - 8 775 503 87 73 – tulpar_nt40@mail.ru.