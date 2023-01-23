Дефицит ветеринаров и вакцинация против ящура – что обсуждалось на коллегии Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошло расширенное заседание Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев, опыт Северо-Казахстанской области по сдерживанию цен на продукты путем предоставления фермерам 4% кредитов на длительный срок, будет распространен по всей стране.

«С февраля мы планируем реализовать проект. Опыт Северного Казахстана показал свою эффективность. С 2021 года из республиканского бюджета выдавались средства СПК с процентной ставкой ниже 4%, далее средства направлялись фермерам для производства продуктов питания под 4% на длительный срок. Такой подход позволил профинансировать молочно-товарные фермы, птицефабрики мясного направления», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах расширенного заседания коллегии Минсельхоза.

«Теперь мы хотим распространить этот опыт в каждом регионе по всему Казахстану», - подчеркнул Е. Карашукеев.

В своем докладе он назвал приоритетные направления посевного сезона в текущем году.

«По данным областных акиматов, прогнозная площадь посевных площадей на 2023 год составила 23,2 млн гектаров. Предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 171,3 тысячи га, и сахарной свеклы на 6,7 тысячи га. Также прогнозируется увеличение посевов овощных и бахчевых культур на 10,2 тысячи га», - перечислил Е. Карашукеев.

По его словам, в этом году, помимо риса и хлопка, планируется сокращение посевов нескольких масличных культур.

«Что касается влагоемких культур, то в этом году планируется уменьшить площадь хлопка на 13,8 тысячи га по сравнению с прошлым годом. В результате она составит 112,5 тысячи га. Несмотря на поручение Правительства по сокращению площади водоемких культур, площадь рисовых полей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,9 тысячи га», - отметил министр.

Кроме того, как сообщил глава Минсельхоза, планируется запустить форвардное финансирование производства риса и подсолнечника уже в марте текущего года.

«С 2023 года вводятся новые подходы по форвардному финансированию на поставку социально-значимых продуктов питания, которые будут внедряться в три этапа. Первый этап, включает в себя форвардный закуп осенних и ранних овощей с последующей поставкой полученных овощей на рынок в межсезонье. Это связано с тем, что самый высокий рост цен отмечается именно на овощи в конце зимы и в весенний период», - пояснил Е. Карашукеев.

По его словам, финансирование производства овощей будет осуществляться за год вперед для своевременного проведения посевных работ, до 1 августа финансового года для производства овощной продукции раннего урожая следующего года, до 1 сентября для производства овощной продукции осеннего урожая следующего года.

«Второй этап предусматривает финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий на закуп сырья. На сегодняшний день уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов в рамках Меморандума между МТИ, регионами и заводами по сахару», - заявил министр.

Также прорабатывается вопрос форвардного финансирования производителей гречихи, риса и подсолнечника через перерабатывающие предприятия. Его внедрение планируется с марта 2023 года.

«Третий этап, финансирование через механизмы господдержки и реализации удешевленного зерна (макаронные изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца). Планируется внедрение с июня 2023 года», - добавил спикер.

Он также поделился планами по изменению правил субсидирования сельхозпроизводителей.

«Будет закончена работа по внесению изменений и дополнений в Правила субсидирования с учетом проведенного реформирования господдержки и обеспечена качественная работа новой информационной системы субсидирования. Также, хочу отметить, что с текущего года все субсидии трансфертами общего характера переданы в базу местных бюджетов», - сказал Ербол Карашукеев.

По его словам, на 2023-2025 годы объем господдержки уже определен и составляет порядка 400 млрд тенге ежегодно.

«Акиматам областей необходимо обеспечить выделение минимальных объёмов бюджетных средств на субсидирование АПК. В случае если средства, направленные на субсидирование АПК в каком-то регионе будут отвлечены на другие цели, то при образовании дополнительной потребности в субсидиях, в качестве штрафной санкции средства из республиканского бюджета выделяться не будут», - отметил министр.

Со своим докладом выступил и вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, который сообщил об отмене ряда субсидий в сфере сельского хозяйства.

«По поручению Главы государства в прошлом году проведена большая работа по совершенствованию системы субсидирования агропромышленного комплекса. Ключевой задачей реформирования системы субсидирования является сохранение продовольственной безопасности. Выработан компромиссный вариант, который позволит минимизировать коррупционные риски, максимально учесть мнение фермерского сообщества, сохранить социально-экономическую стабильность на селе, а также обеспечить внутренний рынок продовольственными товарами в достаточном объеме», - сказал Абулхаир Тамабек.

Он заверил, что нормативы субсидирования по товарно-специфическим субсидиям на молоко, мясо птицы и яйцо остаются без изменений.

«В целом отменяются порядка 10 подвидов субсидий, имеющих низкую эффективность и высокие коррупционные риски», - отметил спикер.

В Минсельхозе пояснили, что это - аренда быков и баранов-производителей, субсидирование строительства прудов для сбора талых вод, стоимости мяса индейки, водоплавающей птицы, рыбного хозяйства, услуг ревизионных комиссий сельскохозяйственных кооперативов по проведению аудита, сельскохозяйственных кооперативов по искусственному осеменению маточного поголовья КРС и МРС, не имеющих собственного поголовья.

Он также сообщил об активизации землепользователей в процессе освоения земель.

«По сравнению с прошлым годом в 9 раз увеличилось количество проверок, а площади, охваченные проверкой, – в 21 раз. Проверки подстегнули землепользователей активизировать освоение земель. Ими уже начато освоение порядка 1,8 млн га, что в 6 раз больше, чем в прошлом году», - сказал А. Тамабек.

По его словам, принимаются меры для решения проблемы нехватки пастбищ для скота.

«В первоочередном порядке расширяются границы сельских населенных пунктов за счет возвращенных государству пастбищных угодий и земель, а также земель, изъятых для нужд государства. Заключаются меморандумы с сельхозформированиями о временном использовании их пастбищ личными подсобными хозяйствами. Ведется работа по кооперации ЛПХ с предоставлением им пастбищных угодий из земель запаса в рамках мероприятий по управлению пастбищами», - добавил вице-министр.

Кроме того, согласно представленной им информации, вырос объем валовой продукции в сфере животноводства.

«В животноводстве объем валовой продукции составил 3,6 трлн тенге, увеличившись на 0,9%. Поголовье крупного рогатого скота составило 8,4 млн голов, что на 2,5% больше уровня 2021 года, овец - увеличилось на 2,2%, до 19 млн голов, лошадей – на 7,7%, до 3,7 млн голов, верблюдов – на 4,6%, до 254,6 тысячи голов, птиц – на 3,8%, до 49,5 млн голов», - перечислил представитель Минсельхоза.

В целом республика полностью обеспечена говядиной, бараниной, кониной и яйцом, а по мясу птицы за последние 3 года удалось снизить импортозависимость с 51% до 35%.

«В целях повышения обеспеченности отечественным производством, в животноводстве активно реализуются инвестиционные проекты. В молочном животноводстве в прошлом году было введено 36 молочно-товарных ферм мощностью 52,4 тысячи тонн молока, 7 птицефабрик мясного направления мощностью 41,9 тысячи тонн мяса птицы в год, а также реализован проект по расширению свиноводческого комплекса от 110 тысяч тонн до 198 тысяч тонн в год», - добавил вице-министр.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев поделился планами по вакцинации скота против ящура в текущем году.

«В прошлом году мы проводили конкурс на вакцинацию и сэкономили 1,6 млрд тенге. На эти деньги закуплена вакцина против ящура. Для того, чтобы иметь возможность получить статус страны, свободной от ящура, нужно провести вакцинацию скота», - сказал Аскар Жакупбаев в кулуарах коллегии Минсельхоза.

По его словам, для рядовых владельцев скота это будет бесплатно, так как средства на вакцинацию будут выделены из республиканского бюджета.

«В этом году пройдет вакцинация по всей республике. Мы объявили конкурс на покупку вакцины. На это предусмотрено 3,5 млрд тенге. В перечень особо опасных заболеваний народного эпизоотического бюро включено 88 заболеваний. Из них 45 когда-то были зарегистрированы на территории Казахстана. Против 23 из них мы закупаем вакцины из республиканского бюджета. Ящур в том числе. Вакцины, которые государство покупает само, бесплатны для населения», - заверил спикер.

Между тем, представитель МСХ признал, что в сфере остается актуальным вопрос дефицита ветеринаров.

«В настоящее время по республике работают 15 тысяч ветеринаров. Между тем, на данный момент дефицит составляет 500 человек», - сказал Аскар Жакупбаев.

Он напомнил, что в прошлом году были предусмотрены средства из резерва Правительства на повышение зарплаты ветеринаров.

«Дефицит ветеринаров у нас есть. На сегодняшний день самые низкие зарплаты в сфере сельского хозяйства у ветеринаров. Из бюджета и резерва Правительства выделено 6,1 млрд. Кроме того, местные акиматы выделили средства, благодаря этим мерам заработную плату повысили на 50%. В этом году планируется поднять на 35%-50%»,- заключил спикер.



