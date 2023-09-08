Дефицит ученических мест прогнозируют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О потребности в строительстве школ, подготовке педагогов и открытия дошкольной подготовки сообщил на брифинге заместитель акима города Астаны Есет Байкен. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы имеем дефицит ученических мест и потребность в строительстве школ. В целях решения исключения трёхсменного образования и переполненности школ, на сегодняшний день ведётся строительство14 школ. Из них 11 в эксплуатацию будут введены в текущем году, из 11 объектов 4 школы уже начали работу с 1 сентября», – проинформировал Есет Байкен.

По его словам, в столице функционирует 169 школ, из них 101 государственная, 61 частная и 7 республиканских. По поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа» будут построены 24 школы на 90 000 мест (в две смены).

Активно ведется привлечение частных инвестиций в сферу образования. На сегодня порядка 50 проектов реализовываются по строительству образовательных учреждений, среди которых детские сады и школы. Например, Spectrum International School и Riviera school.

В Астане в новом учебном году в 1 класс пошли 27 тысяч детей, общее количество школьников в городе составило 259 тысяч. На сегодняшний день все организации образования города подключены к системе автоматической пожарной сигнализации, а также обеспечены цифровым видеонаблюдением.

«Образовательную деятельность в Астане осуществляют 23 533 педагога. В связи с ростом количества детей и строительством комфортных школ к 2026-2027 учебному году возникнет потребность в более чем 4000 педагогов. С целью решения данного вопроса, акиматом города осуществляется образовательный заказ на педагогические специальности. В этом году на педагогические специальности было размещено более 900 грантов. За последние 4 года выделено более 3000 грантов, из них более 200 выпускников педагогических вузов, обученных по гранту акимата города, начали свою работу в школах столицы в текущем году», – добавил заместитель акима.

На вопрос журналиста, почему выпускники, окончившие вуз, должны отрабатывать грант только в столице, спикер ответил, что акимат Астаны заинтересован в подготовке кадров для определённых сфер и направлений деятельности жизнеобеспечения города.

«Приоритетным вопросом остаётся именно подготовка кадров педагогического направления. В городе строится более 40 школ, туда нужны кадры. Мы заказываем специалистов для своих школ. Тенденция будет продолжена, прогнозируют увеличение детей в школах», – объяснил Е. Байкен.

С 1 сентября 2023 года повышена на 30% заработная плата воспитателей детских садов.

В ходе брифинга сообщили, что в текущем году ремонтные работы были проведены в 49 объектах образования. В 9 объектах капитальный ремонт, то есть 7 школ, 1 детский сад, 1 колледж, в 40 объектах проведен текущий ремонт.

«В летний период этого года мы в 78 школах запустили «малышкину» школу. Она работала с 7 августа по 1 сентября. На следующий учебный год планируем запустить во всех школах города. Мы фиксируем потребность. Открываем 0 классы в школах, в которых есть места, где нет проблем с дефицитом. С 2024-2025 учебного года будем увеличивать количество 0 классов», – ответил на вопрос журналиста руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев.

Кроме того, в столице функционирует 32 колледжа, 9 государственных, 23 частных. В 18 общежитиях на 2696 мест размещены иногородние студенты. Подготовка кадров осуществляется по 75 специальностям и 122квалификациям. Впервые в текущем году в рамках пилотного проекта осуществлен прием по экспериментальным образовательным программам для учащихся 10-11классов. Принято 170 человек, которые после успешного обучения через 1,5 года получат два документа: аттестат об образовании и диплом с присвоением рабочей квалификации.