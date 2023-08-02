Дефицит сжиженного газа наблюдается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На дефицит сжиженного газа в Костанайской области повлияло несколько факторов. Ситуацию прокомментировали в управлении энергетики и ЖКХ акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В период с января по апрель текущего года газосетевыми организациями области не приобретено 2 310 тонн газа. Причиной тому послужила низкая рентабельность из-за отдаленности завода и финансовые затруднения газосетевых организаций. Данная ситуация значительно повлияла на резервный остаток, и на сжиженный газ реализуется напрямую без накопления», - пояснили в ведомстве.

Также на дефицит сжиженного газа влияют затяжные поставки цистерн железнодорожным транспортом и увеличение потребления в летний период, в том числе из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный».

«Вместе с тем, местными исполнительными органами предприняты меры по выделению дополнительного объема газа в количестве 504 тонны на июль (находятся в пути), на август запрошено и предварительно одобрено 1 000 тонн»,- дополнили в управлении энергетики и ЖКХ.

Ранее в акимате прокомментировали ситуацию с бензином АИ-95 в Костанайской области.