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    Дефицит сахара не повторится – Минторговли РК

    12 Октября 2022, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время дефицита сахара не будет, а цены на него могут снизиться. Об этом заявил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К 2028 году увеличится объем сахара из свеклы собственного производства. В ближайшее время дефицит не повторится, как это было в начале года. Цена на сахар составит 500-510 тенге. Если вырастут объемы сахара из собственной свеклы, то цены на сахар снизятся», - сказал Ержан Казанбаев журналистам в рамках подписания меморандума в Астане.

    Он уточнил, что до конца текущего года сырье для производства сахара будет импортировано из зарубежных стран. А к 2028 году Казахстан планирует увеличить посевные площади сахарной свеклы.

    В столице ранее подписан меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории Республики Казахстан. Как сообщили в министерстве торговли и интеграции, документ позволит стабилизировать цены на сахар, обеспечить продовольственную безопасность и развить сахарную отрасль в стране.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цены и тарифы Общество Минторговли Сахар
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