Дефицит сахара не повторится – Минторговли РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время дефицита сахара не будет, а цены на него могут снизиться. Об этом заявил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2028 году увеличится объем сахара из свеклы собственного производства. В ближайшее время дефицит не повторится, как это было в начале года. Цена на сахар составит 500-510 тенге. Если вырастут объемы сахара из собственной свеклы, то цены на сахар снизятся», - сказал Ержан Казанбаев журналистам в рамках подписания меморандума в Астане.

Он уточнил, что до конца текущего года сырье для производства сахара будет импортировано из зарубежных стран. А к 2028 году Казахстан планирует увеличить посевные площади сахарной свеклы.

В столице ранее подписан меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории Республики Казахстан. Как сообщили в министерстве торговли и интеграции, документ позволит стабилизировать цены на сахар, обеспечить продовольственную безопасность и развить сахарную отрасль в стране.



