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    Дефицит питьевой воды наблюдается в столице Кыргызстана

    6 Июня 2023, 14:43

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ– На фоне установившейся жаркой погоды в Бишкеке с наступлением летнего поливного сезона и увеличением потребления питьевой воды населением отмечается острая ее нехватка, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи со сложившемся дефицитом питьевой воды муниципалитетом Бишкека принято решение временно закрыть частные бани, автомойки и бассейны, активно пользующиеся питьевой водой.

    По данным столичной мэрии, на сегодня потребление воды в сутки на человека в городе выросло на 241%, почти в 2,5 раза - со 170 литров до 410 литров. Столица снабжается питьевой водой с 37 водозаборов Орто-Алышского и Ала-Арчинского месторождений подземных вод.

    По состоянию на начало июня эксплуатируется 334 артезианских скважины глубиной 160-250 метров. Более 40% питьевой воды подается из основного источника водоснабжения города Бишкека - Орто-Алышского водозабора, на котором наблюдается снижение статистического уровня подземных вод.

    Для поднятия уровня подземных вод и улучшения водоснабжения столицы необходимо заполнение подпитывающих озер водозабора. В связи с медленным таянием ледников и отсутствием поверхностной воды на реке Ала-Арча и канале Чон-Алыш, пополнить водозабор не представляется возможным.

    В этой связи, мэрией города дано протокольное поручение ПЭУ «Бишкекводоканал» принять всевозможные меры по наполнению подпиточных озер головного водозабора «Орто-Алыш» из канала Чон-Алыш и реки Ала-Арча, а также внести соответствующие расчеты по строительству альтернативного водовода для заполнения подпитывающих озер водозабора «Орто-Алыш».

    С учетом факта обильного полива зеленых насаждений и приусадебных участков питьевой водой, который приводит к большим потерям водных ресурсов, власти столицы призывают горожан рационально использовать питьевую воду.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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