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    Дефицит пастбищных угодий в Казахстане составляет более 8 млн га

    28 Февраля 2023, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дефицит пастбищных угодий в стране составляет более 8 млн га. В связи с этим с прошлого года ведется работа по эффективному освоению земель. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что существует проблема нехватки пастбищ для скота. При этом для выпаса скота необходимо дополнительно более 8 млн га пастбищ», - сказал Баглан Бекбауов.

    По данным Министерства, в настоящее время в личных подсобных хозяйствах растет поголовье сельскохозяйственных животных. За последние 10 лет поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,7 %. В таких регионах, как Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская области, темп роста поголовья составил около 16 %.

    По словам вице-министра, в прошлом году государству возвращено 5,35 млн га неиспользованных земель. В этом году планируется вернуть дополнительно 5 млн га.

    Кроме того, он пояснил, что на портале jerkarta.gharysh.kz размещена интерактивная карта сельхозугодий, возвращенных в пользу государства. Геосервис содержит кадастровые номера возвращенных земельных участков, сведения об их местонахождении и площади.

    «Акиматам даны поручения о дальнейшем освоении этих земельных участков. В прошлом году на эффективное освоение было передано 2 млн га возвращенных земельных участков. Поэтому на интерактивной карте можно увидеть площади и их размеры», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сельское хозяйство
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