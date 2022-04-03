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    Дефицит пастбищ – одна из актуальных проблем актюбинских аграриев

    3 Апреля 2022, 22:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Мухтар Жумагазиев и Бауыржан Каниев посетили Мартукский и Айтекебийский район Актюбинской области, где встретились с фермерами, сельскими пердпринимателями, педагогами и пограничниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Депутаты ознакомились с работой тепличного комплекса, а также побывали в хозяйстве, занимающееся производством молока. Руководители хозяйств подняли актуальные вопросы касающиеся посева, обеспечения горюче-смазочными материалами по приемлемым ценам, подготовки сельхозтехники, запасов семян и удобрений, а также пересмотра подходов государственной поддержки агропромышленного комплекса в целом.

    Однако одной из наиболее актуальных проблем фермеров является дефицит пастбищ. Как отмечают аграрии, это связано с переходом земель в частную собственность и увеличением поголовья скота. Сенаторы рассказали о том, как они намерены законодательно решать вопроса нехватки пастбищных угодий в стране.

    «Есть поручение Главы государства по решению этого вопроса. В связи с этим мы иницировали специальный законопроект. Предлагаем пересмотреть также критерий неиспользования пастбищ. Надеемся, что принятие документа позволит положительно решить вопрос дефицита пастбищных угодий», - сказал Мухтар Жумагазиев.

    Также депутаты посетили пограничный пункт «Жайсан», осмотрели пункты пропуска, ознакомились со статистикой товарооборота, выслушали вопросы военнослужащих по поводу обеспечения жильём и дефицита кадров.

    На встречах сенаторы подробно остановились на общественно-политических реформах, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана. На вопросы общественности были даны исчерпывающие ответы, а некоторые предложения сенаторы запланировали направить в соответствующие министерства для рассмотрения путей их решения.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Сенат Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество Послание Президента РК-2022
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