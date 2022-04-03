Дефицит пастбищ – одна из актуальных проблем актюбинских аграриев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Мухтар Жумагазиев и Бауыржан Каниев посетили Мартукский и Айтекебийский район Актюбинской области, где встретились с фермерами, сельскими пердпринимателями, педагогами и пограничниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутаты ознакомились с работой тепличного комплекса, а также побывали в хозяйстве, занимающееся производством молока. Руководители хозяйств подняли актуальные вопросы касающиеся посева, обеспечения горюче-смазочными материалами по приемлемым ценам, подготовки сельхозтехники, запасов семян и удобрений, а также пересмотра подходов государственной поддержки агропромышленного комплекса в целом.

Однако одной из наиболее актуальных проблем фермеров является дефицит пастбищ. Как отмечают аграрии, это связано с переходом земель в частную собственность и увеличением поголовья скота. Сенаторы рассказали о том, как они намерены законодательно решать вопроса нехватки пастбищных угодий в стране.

«Есть поручение Главы государства по решению этого вопроса. В связи с этим мы иницировали специальный законопроект. Предлагаем пересмотреть также критерий неиспользования пастбищ. Надеемся, что принятие документа позволит положительно решить вопрос дефицита пастбищных угодий», - сказал Мухтар Жумагазиев.

Также депутаты посетили пограничный пункт «Жайсан», осмотрели пункты пропуска, ознакомились со статистикой товарооборота, выслушали вопросы военнослужащих по поводу обеспечения жильём и дефицита кадров.

На встречах сенаторы подробно остановились на общественно-политических реформах, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана. На вопросы общественности были даны исчерпывающие ответы, а некоторые предложения сенаторы запланировали направить в соответствующие министерства для рассмотрения путей их решения.

Фото: senate.parlam.kz