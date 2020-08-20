Дефицит компьютерной техники в школах наблюдается почти во всех регионах страны - Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 дней до начала учебного года практически во всех регионах наблюдается дефицит компьютерной техники для обеспечения нуждающихся учеников и педагогов. Об этом на заседании Комитета партийного контроля партии «Nur Otan», посвященном вопросам обеспечения школ компьютерной техникой в условиях карантина, заявил его председатель Павел Казанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкоц на пресс-службу партии.

Заседание проходило с участием вице-министров образования и науки Рустема Бигари и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Азамата Батыркожа.

Как отметил Павел Казанцев, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос качественной организации дистанционного обучения. Партия «Nur Otan» ведет мониторинг исполнения этого поручения. На данный момент в стране насчитывается более одного миллиона учеников, и большинство из них не имеют компьютерного оборудования для удаленного обучения. Школы в ряде регионов абсолютно не готовы: около 24 тысяч педагогов в республике не имеют необходимого для организации онлайн-обучения оборудования (персональных компьютеров), а еще у двух тысяч нет доступа к Интернету.

«За 11 дней до начала учебного года практически во всех регионах наблюдается дефицит компьютерной техники для обеспечения всех нуждающихся учеников и педагогов, по-прежнему имеются проблемы с доступом к качественному Интернету во многих населенных пунктах, а, значит, есть реальные риски потери качества образовательного процесса. Главной причиной сложившейся ситуации является отсутствие оперативности и своевременности реагирования со стороны государственных органов», - заявил председатель КПК.

По информации вице-министра образования и науки, наибольшее количество учащихся, не имеющих компьютеров, наблюдается в Западно-Казахстанской - 64% (68 825 учеников), Жамбылской - 42,5% (99 852 учеников), в Алматы - 38,9% (87 527 учеников); Мангистауской - 32,4% (49 652 учеников); Актюбинской - 28,1% (44 485 учеников); Туркестанской - 22,3% (111 555 учеников); Акмолинской - 23,9% (31 656 учеников).

Не имеют в домашних условиях Интернета 402 462 учащихся республики (12%). Самые высокие показатели в Мангистауской области - 23,6%, в Туркестанской области - 22,3%, в Жамбылской области - 19,5%, г. Алматы - 19%.

В приоритетном порядке обеспечивается компьютерами и Интернетом дети из социально-уязвимых семей. На сегодня их более 500 тысяч учащихся.

На сегодняшний день обучающимся выдано 155 627 компьютеров. Остальные регионы будут выдавать с сегодняшнего числа.

Заслушав информацию вице-министров двух ведомств, ответственных за обеспечение школ компьютерной техникой и интернетом, глава Комитета партийного контроля партии «Nur Otan» обратил внимание на расхождение в данных, представленных министерством образования и науки, с данными, озвученными недавно на заседании Правительства относительно потребности в компьютерах для обеспечения детей-сирот, малообеспеченных детей и детей с особыми образовательными потребностями.

Согласно данным министерства, эта потребность составляет чуть более 450 тыс. единиц. Но, по данным Премьер-Министра, более 500 тыс. единиц. Он также выразил обеспокоенность вопросами поставок компьютерной техники в школы до 1 сентября. По его словам, до начала учебного года будет поставлено всего около 2% от заявленной или рассчитанной потребности.

«И как быть семьям, особенно малообеспеченным и многодетным, которым компьютеры все-таки не достанутся после 1 сентября? Как будет осуществляться распределение этих 2% компьютеров?» - задался вполне резонным вопросом П.Казанцев.

Вопрос доступа к интернету также одна из острых на сегодняшний день. Согласно информации двух министерств, из 3038 проблемных школьных учреждений 53 школы не обеспечены интернетом, а около 3 тысяч пользуются низкоскоростным интернетом.

Подытоживая работу заседания, Павел Казанцев подчеркнул, что Комитет и комиссии партийного контроля в регионах немедленно должны принимать соответствующие меры партийного реагирования по всем выявленным фактам, связанным с нерасторопностью соответствующих госорганов.

Более того, необходимо взять вопрос обеспечения учащихся и педагогов компьютерной техникой на особый контроль и организовать постоянный мониторинг работы, проводящейся в данной сфере, привлекая к ней как комиссии партконтроля на местах, так и депутатов фракций в маслихатах, первичные партийные организации с тем, чтобы максимальное количество учащихся и педагогов было обеспечено необходимой компьютерной техникой и качественным доступом к сети Интернет.

В свою очередь представители министерства образования заверили, что приложат все усилия для организации условий по дистанционному обучению. По словам вице-министра Рустема Бигари, в настоящее время в регионах имеется 299 736 единиц компьютерной техники. Местными исполнительными органами осуществляется закуп еще 132 тысяч компьютеров. Из правительственного резерва выделено 75 млрд. тенге на закуп техники, чтобы устранить дефицит техники. Прорабатывается и ряд других мер.



