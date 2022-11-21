Дефицит кадров посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не хватает более 5,5 тысяч специалистов в разных сферах. Такие данные приводит региональная палата предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации организации, наиболее востребованными являются квалицированные работники отрасли сельского хозяйства.

«Ежегодно проводим опрос предприятий по потребности в кадрах. В этом году опросили 1 700 работодателей. Потребность в кадрах составила 5 516 специалистов разных сфер деятельности, в том числе на нынешний год – 2 481 человек. В разрезе отраслей профессий наиболее востребованы работники, имеющие образование в сфере сельского хозяйства. К примеру, профессия «тракторист» стоит на первом месте. После обсуждения проблем подготовки кадров с субъектами бизнеса, мы выступили инициаторами проведения цикла практических семинаров», – отметил директор региональной палаты предпринимателей Тимур Бекеев.

Семинар-практикум, направленный на повышение квалификации инженерно-педагогических кадров организаций технического и профессионального образования, провели на базе профессионально-педагогического колледжа.

«В рамках семинара для инженерно-педагогических работников организовали экскурсию в ТОО «AVAGRO» и ТОО «Петерфельд-Агро». После нее в колледже для преподавателей и мастеров провели два мастер-класса. Между колледжем и ТОО «Петерфельд-Агро» был подписан меморандум о сотрудничестве. Основной целью документа является подготовка специалистов с учетом взаимных потребностей и интересов, организация и проведение производственной практики студентов, переподготовки, повышения квалификации и стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения», - добавил Т. Бекеев.



