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    Дефицит кадров испытывает строительная отрасль Петропавловска

    28 Мая 2021, 14:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков встретился с руководителями строительных компаний и студентами, которые готовы летом работать на стройплощадках города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, строительные организации заявили о потребности в привлечении на работы студентов, в том числе обучающихся по строительным специальностям. С июня по август они готовы принять 100 человек. С началом строительства новых объектов количество заявок увеличится.

    «Сейчас молодёжь может хорошо заработать в летний период. В своё время многие из нас подрабатывали в студенческих строительных и полевых отрядах, приобретая тем самых практический опыт и возможность заработать. По городу 1020 вакансий. Отдельная потребность – у строительной отрасли. В городе идет строительство 25 бюджетных домов и в ближайшее время начнётся строительство еще восьми. По поручению акима области, мы привлекаем рабочие руки в эту сферу», - сказал Б. Жумабеков.

    Желающие поработать на стройке в летний сезон могут обратиться в отдел строительства, архитектуры и градостроительства: (7152)46-59-56 или в отдел занятости и социальных программ: (7152)40-05-89.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Занятость Общество
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