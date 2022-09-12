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    Дефицит горчицы начался во Франции из-за засухи

    12 Сентября 2022, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за засухи в Канаде французы остались без любимой приправы. Одна из основ национальной гастрономии - дижонская горчица. 80% горчичных семян выращивают в 7 000 километрах от столицы Бургундии. Из-за плохих урожаев взлетели цены на рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

    Чтобы справиться с ситуацией и не допустить повторения дефицита, местные фермеры намерены удвоить посевные площади.

    «Нехватка товара будет ощущаться на протяжении еще нескольких недель или месяцев. Но ситуация начнет улучшаться с октября, когда производители смогут использовать семена горчицы, выращенные в этом году у нас в Бургундии», – говорит управляющий директор одной из компаний по производству горчицы Люк Вандермаезен.

    По словам производителя, уже в январе канадский импорт должны пополнить недостающие запасы семян. Объемы собственной продукции неуклонно снижались во Франции с 2016 года. Среди факторов спада – климатические изменения (влажные зимы и заморозки весной), а также запрет на использование некоторых пестицидов.

    Ожидается, что через два года бургундские фермеры будут покрывать до 40% потребностей на внутреннем рынке, а спрос останется высоким: среднестатистический француз съедает 1 килограмм горчицы в год.

    Ранее сообщалось, что глобальный ущерб от засухи во многих странах планеты в январе-июне составил $13,2 млрд. По мнению экспертов, страны Европейского союза поразила самая сильная засуха за последние 500 лет.

    Фото: euronews.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Франция Европа Мировые новости Засуха
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