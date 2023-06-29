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    Дефицит детских нейрохирургических коек объяснила глава Минздрава РК

    29 Июня 2023, 15:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новых областях Казахстана откроются новые нейрохирургические отделения в больницах. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В некоторых областях на сегодняшний день нет детских коек. Это новые области, где детские койки были сконцентрированы в старых областных центрах. Сейчас, учитывая, что новые области созданы, мы будем закупать оборудование совместно с фондом «Қазақстан халқына» и будут организовываться новые нейрохирургические отделения, где будут работать уже специалисты данного региона», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах V конгресса нейрохирургов, который проходит в столице.

    Она также прокомментировала ситуацию с дефицитом детских койко-мест в нейрохирургических отделениях СКО.

    «В Северно-Казахстанской области открываются новые койки в зависимости от потребности. Если детского населения мало и нет необходимости открывать новые койки, то они по договору работают с близлежащими больницами и клиниками, и обеспечивают всю потребность области», - заверила министр.

    Ранее сообщалось, что недостаток детских нейрохирургических коек отмечают в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение
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