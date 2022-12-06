Дефект на тепломагистрали обнаружили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 7 декабря несколько десятков домов останутся без отопления. На тепломагистрали №28 специалисты обнаружили дефектный участок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в среду, с 9:00 до 23:00 часов ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» заменят трубопровод, расположенный по улице 314-й Стрелковой дивизии, между Партизанской и Маяковского.

Изменение параметров теплоснабжения почувствуют жильцы четырех домов по улице Партизанской, 24-х домов по улице 314-й Стрелковой дивизии, 14 – по улице Партизанской, 18 домов – по улице Ауэзова, 15 – улицы Попова, 6 – на Маяковского, 12 - по Токсан би, Васильева, Позолотина и Абая.

«По поручению акима области специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети» ежедневно проводят осмотр всех участков. Это делается для стабильного прохождения отопительного сезона. При плановом обходе обнаружили дефектный участок трубопровода диаметром 400 мм. Тепломагистраль №28 была введена в эксплуатацию в 1984 году. Для дальнейшего бесперебойного обеспечения теплом 7 декабря будет проводиться замена трубопровода. На объекте будут работать две бригады в составе 10 человек и 6 единиц специальной техники. Всех потребителей проверят на обеспеченность теплоснабжением», - прокомментировали в пресс-службе.

В горакимате попросили соблюдать требования дежурного диспетчера, в случае необходимости звонить по телефону «152» и не распространять ложную информацию, доверять только официальным источникам.

В минувшие выходные в Петропавловске часть домов отключали от теплоснабжения из-за технологического нарушения на тепломагистрали. Работы специалисты завершили в установленный срок.





Фото: петропавловск.kz