Дед Мороз и герои «Звездных войн»: эксперименты казахстанского нейрохудожника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальные сети просто взорвали работы дизайнера Руслана Есентаева. Пользователи интернета в восторге от фантазий автора, с помощью нейросети показавшего, как бы выглядели популярные киногерои с казахскими чертами лица. Не менее сказочными получились Аяз Ата и Ақшақар. Об увлечении нейросетями, о возможностях графического дизайна Руслан Есентаев поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

Руслану Есентаеву 32 года. Более 12 лет работает графическим дизайнером.

«В 2017 году мы с моим партнером основали студию графического дизайна. Мы работаем с айдентикой, создаем логотипы, фирменные стили, упаковываем бренды. На протяжении моего творческого пути меня всегда интересовало расширение моих навыков и возможностей: занимался фотографией, рисовал на стенах граффити, увлекался каллиграфией и леттерингом, осваивал 3D графику, изучал музыкальные программы и сведение треков, а последние полгода с головой ушел в изучение нейросетей и создание контента с их помощью», - поделился дизайнер.

Для создания иллюстраций с помощью нейросети Руслан просто пишет запрос в текстовом виде, указывая, что именно он хочет получить. Нейросеть сама генерирует то, что запросил автор.

«Стилистика может быть абсолютно разной: иллюстрация, фотореалистичное изображение, аниме, комиксы. Вся сложность в том, что следует подобрать нужные слова. В запросе можно указывать имена художников, чья стилистика вам нравится, материалы, при помощи которых должна быть нарисована картина, стилистику фотографии и модель объектива, если вам нужна фотография, или название рендера и спецэффектов, если вы хотите получить изображение, имитирующее 3D графику. Поэтому, если у вас есть хотя бы теоретические знания в этих областях, это поможет вам более точно описать характеристики того изображения, над которым вы работаете», - поделился Руслан Есентаев.

Пользователи сети в восторге от работ и фантазий дизайнера. Особенно казахстанцам пришлась по душе серия изображений героев известной медиафраншизы «Звездные войны».



«По поводу казахской интерпретации «Звездных войн», важно понимать, что работа с нейросетями сейчас, в целом, похожа на большой эксперимент - нам вдруг открылись невероятные возможности, и мы эти возможности исследуем в поисках понимания того, что при помощи этого инструмента можно делать. Поэтому подобные работы несут не только развлекательный, но и исследовательский подтекст. Казахские «Звездные войны» стали следующей работой после казахского Деда Мороза - Аяз Ата. Мне было интересно, есть ли в базе данных нейросети казахские черты лица, а еще я увидел, что в сети довольно много экспериментов с известными фильмами в разных сеттингах, и мне стало интересно, а как бы выглядели персонажи всем известной саги, будь они из Казахстана. Мне кажется, получилось весело и интересно. Тут важно заметить, что те результаты, которые вы видите - далеко не первое, что выдала нейросеть. Это результат довольно долгого перебирания множества различных вариантов, и постоянного исправления текстового запроса в поисках идеальной формулы», - признался графический дизайнер.

Руслан Есентаев постоянно экспериментирует, создает новые проекты. В конце прошлого года дизайнер участвовал в работе выставки в Тбилиси, где были представлены проекты на стыке перформативного и диджитал искусства.

«Мне досталась зона, в которой люди могли влиять на процесс. Специальное устройство реагировало на их движения и запускало на проекторе 26-секундный ролик, в конце которого человек при помощи движений мог выбрать следующее направление пути и запустить следующий отрезок ролика. Основная идея этой работы в том, что у всего в нашей жизни есть оттенки - не существует единственно правильного, хорошего и верного на 100% выбора, так же, как и плохого. Каждое наше решение может в итоге привести к непредсказуемым результатам», - рассказал Руслан.

Работа заняла около одного месяца. За это время дизайнер создал 30 анимационных роликов. Общее количество кадров составило больше 60 000. В проекте также участвовал его друг Max Meltser, который написал музыку к роликам. Сейчас они занимаются организацией выставки в Алматы.

В своих работах дизайнер поднимает острые социальные вопросы, волнующие казахстанцев. Размышления о случившейся аварии на ТЭЦ в Экибастузе Руслан передал через иллюстрации.

«Для меня искусство – это способ выражения внутренних мыслей и эмоций, рефлексия на актуальные темы. На ту ситуацию и события, которые меня волнуют, стараюсь реагировать через творчество. Поэтому периодически в своих работах отражаю социальные проблемы. В социальных темах очень важна правильно подобранная метафора, так как это всегда вызывает больший отклик у людей, и как дизайнера меня всегда привлекает подобная игра смыслов», - поделился дизайнер.

Руслан Есентаев признался, что работа с нейросетями расширила его возможности. Графический дизайнер сейчас работает над проектами в абсолютно новых для него сферах, и внедряет новые технологии в работу студии.

«Мы работаем над несколькими новыми упаковками, часть дизайна которых реализована через нейросети. Также веду обучение работе с нейросетями - есть планы по созданию сообщества нейрохудожников и развитию этого нового и очень перспективного направления у нас», - добавил Руслан Есентаев.



