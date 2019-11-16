Дебютный сольный концерт Нуржана Бажекенова прошел в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Областном драматическом театре, в Усть-Каменогорске, состоялся дебютный сольный концерт «Туған жерге тағзым» ведущего солиста Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, лауреата международных и республиканских конкурсов, земляка, уроженца Усть-Каменогорска Нуржана Бажекенова, передает МИА «Казинформ».

Концерт прошел в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», организатором выступил акимат области. Сопровождал музыкальный вечер симфонический оркестр Акима ВКО, под управлением кавалера ордена «Құрмет», главного дирижера Алесандра Галсанова. В творческом тандеме с тенором выступили его супруга Венера Алпыспаева, которая также является солисткой Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, а также Заслуженный артист РК, кавалер ордена «Құрмет», ведущий солист области Вячеслав Ткач, выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы солист КГКП «Ертіс концерт» Жанат Бисимбаев.

На сцене областного драматического театра концерт был открыт кюем «Дайрабай» в исполнении симфонического оркестра Акима ВКО. Далее зрителям были представлены арии знаменитых мировых шедевров оперы, произведения великих казахских, русских, западноевропейских композиторов:

Н. Тлендиева «Жан Сәулем», русская народная песня «Ах, ты душечка»,

С. Абдинурова «Тұран» симфонический дастан, Дж. Пуччини ария Каварадосси из оперы «Тоска», П.Чайковского ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», сцена дуэли поединка из оперы «Евгений Онегин» в безупречном исполнении трио В. Ткача, Н. Бажекенова и Ж. Бисимбаева, «АҚ мандайлым» легендарного композитора Ш. Калдаякова, Дж. Пуччини ария Лауретты из оперы «Джани Скикки» в исполнении обладателя голоса В. Алпыспаевой. В дуэте Н. Бажекенова и

В. Алпыспаевой были исполнены произведения Ф. Легара дуэт из оперетты «Страна улыбок», Ф.Сартори «Con te Partiro», Дж. Верди застольная песня из оперы «Травиата» и многие другие произведения. Украшением творческого вечера стало произведение Абая «Айттым салем, Қаламқас», посвященное празднованию 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя.

В своем родном городе нынешние артисты ГАТОБ порадовали земляков своим искусством, классическими мелодиями и подарили незабываемый, прекрасный вечер, которое заняло особое место в сердцах у зрителей. Концерт именитых оперных певцов прошел при полном аншлаге. В завершении вечера артисты поблагодарили всех зрителей присутствовавших в зале, музыкантов симфонического оркестра, главного дирижера Александра Галсанова за высокое профессиональное исполнение произведений, а также выразили огромную благодарность акимату области и руководству управления культуры за предоставленную возможность и особое внимание в развитии сферы культуры и искусства в регионе.

Вход на концерт был бесплатным.