Дебютный день ЧМ по боксу в Ташкенте: две победы Казахстана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира в Ташкенте официально стартовал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства культуры и спорта РК.

Первыми на узбекский ринг от национальной сборной Казахстана вышли Талгат Сырымбетов и Айбек Оралбай. В упорных поединках наши спортсмены одержали победы.

Так, выступающий в весе до 60 кг Сырымбетов боксировал с представителем Таиланда Сакда Руамтамом. Казахстанец с первых же секунд поединка навязал свой темп, поддержать который сопернику не удалось. Все это в итоге отобразилось в финальном табло – 5:0 в пользу Талгата. В следующем круге он сразится с боксером из Иордании Абу Жае.

«Это был очень ответственный бой, так как я первым вышел на арену чемпионата мира. Все прошло отлично, как мы и планировали с тренерами, победа за нами. Всем нашим ребятам я хочу пожелать удачи», - сказал после боя Талгат Сырымбетов.

Затем на ринг «Хумо-Арены» вышел тяжеловес Айбек Оралбай. В поединке категории до 92 кг действующий чемпион Азии бился с бронзовым призером ЧМ из Болгарии Радославом Панталеевым. Безоговорочную победу в дебюте также одержал казахстанец 5:0.

Чемпионата мира в Ташкенте продлится с 1 по 14 мая. За звания сильнейших в мире сражаются более 600 боксеров из 104 стран мира. Чемпионат проходит в 13 весовых категориях.

Золотые медалисты от Международной ассоциации бокса (IBA) получат по 200 000 долларов США, для занявших второе место приз составляет 100 000, а каждое из 3-х мест – по 50 000 долларов США. Тем самым общий призовой фонд составляет 5,2 млн долларов США.

Прямые трансляции будут доступны в эфирах республиканских телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».