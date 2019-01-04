Дебют состоится на сцене театра «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оперный шедевр «Богема» Дж. Пуччини пройдет на сцене Большого зала «Астана Опера» 9 января. В этот вечер солистка театра, выпускница Венской консерватории Мадина Исламова дебютирует в партии Мюзетты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Лауреат международных конкурсов, сопрано Мадина Исламова представит слушателям свою интерпретацию одного из ключевых образов в оперном спектакле «Богема».

Либретто одной из самых популярных в мире опер было создано Дж. Джакозой и Л. Илликой на основе романа «Сцены из жизни богемы» А. Мюрже. Первое исполнение состоялось 1 февраля 1896 года в театре «Реджио» в Турине, премьера в «Астана Опера» прошла 13 апреля 2014 года.

Главные партии исполнят ведущие солисты «Астана Опера»: Айгуль Ниязова (Мими), Медет Чотабаев (Рудольф), Сундет Байгожин (Марсель), Евгений Чайников (Шонар), Шынгыс Расылхан (Коллен), Талгат Галеев (Бенуа), Болат Есимханов (Альциндор), Беимбет Танарыков (Парпиньоль), Нурлыбек Коспармаков (Таможенный сержант).

Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» выступят под руководством дирижера Джузеппе Акуавивы (Италия). Режиссер-постановщик - Юрий Александров, режиссер - Наталья Кагадий, главный хормейстер - Ержан Даутов, руководитель детского хора - Алтынганым Ахметова.

Начало в 19:00.