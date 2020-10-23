Дебаты в ходе праймериз говорят о хорошем развитии политической системы в РК – Эдуард Полетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе праймериз было много дебатов и это говорит о хорошем развитии политической системы. Такое мнение высказал политолог Эдуард Полетаев на онлайн-конференции по вопросам предвыборных общественно-политических процессов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше выборы депутатов в Казахстане проходили досрочно, поэтому агитационно-пропагандистская кампания проходила в краткие сроки. Можно сказать, что начавшийся в августе этого года праймериз стал не только составной частью модернизации партии «Nur Otan», но и частью политической кампании выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. В ходе праймериз было много дебатов. Это говорит о хорошем развитии политической системы», – сказал Э.Полетаев.

По его словам, в связи с изменениями в законодательстве в партийных списках должно быть не менее 30 процентов женщин и не менее 20 процентов молодежи до 35 лет.

Как считает политолог, это приведет к увеличению лидеров среди молодежи и женщин. Известные люди, имеющие тысячи читателей в социальных сетях, не оказались в первых рядах во время праймериза. Это говорит о том, что есть разница между партийным и общенациональным голосованием. Поэтому есть основания считать, что в Казахстане система праймериз будет распространяться.



