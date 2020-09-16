Дебаты кандидатов праймериз продолжаются в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области продолжается очередной этап праймериз - дебаты членов партии «Nur Otan», во время которых они имеют возможность представить себя и задать друг другу интересующие вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в праймериз зарегистрированы 460 партийцев. В группах по 4-6 кандидатов они выступают на открытых площадках, встречаясь с избирателями. Посредством таких встреч определяются лидеры и активисты. Очередная четверка участников дебатов представила себя, а также ответила на интересующие вопросы избирателей.

«Сегодня в ходе дебатов были подняты многие актуальные вопросы, которые касаются реализации государственных программ: молодежная политика, трудоустройство, обеспечение жильем, многодетные семьи. Все члены дебатов очень содержательно выступили. Много правильных вопросов было поднято. Это позволит наладить прямую связь с населением и адаптировать предвыборную программу под проблемы региона»,- рассказал секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей.

Дебаты проходят в 2 этапа. На первом этапе каждый претендент расскажет о себе. Затем путем жеребьевки выбираются пары кандидатов, которые будут задавать друг другу вопросы. Также вопросы задаются напрямую кандидатам от избирателей, что, по словам специалистов, повышает уровень доверия населения.

Открытые диалоги, возможность общаться с помощью социальных сетей, встречи - все это позволяет предвыборные компании адаптировать под важные нужды населения региона.

«Много новых идей прозвучало от молодых людей. Свежие взгляды на решение актуальных вопросов. Сейчас нужны люди именно с критическим взглядом, которые не побоятся внести свои коррективы», - отметил политолог Ерлан Саиров.

Предвыборные программы кандидатов, в основном, поднимают актуальные проблемы региона, затрагивают пункты Послания Президента РК. Все встречи проходят в строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Этот этап, который начался также и в районах области, завершится 25 сентября.