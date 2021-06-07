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    Дебатный турнир за переходящий кубок партии «Nur Otan» состоялся в Алматы

    7 Июня 2021, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дебатный турнир за переходящий кубок партии «Nur Otan» организовали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дебаты — прекрасный способ не только научиться формулировать мысль, думать логически и отстаивать свою позицию, но и добиваться решения сложных проблем, ставить себя на место оппонента. Кроме того, дебаты дают возможность в реальном времени анализировать любую ситуацию с разных сторон и видеть ценность в конкуренции идей. Так отмечают в молодежном крыле Jas Otan. Умение участвовать в дебатах необходимо и в повседневной жизни. Именно такие цели ставят перед собой организаторы сегодняшних дебатов.

    Уже в 19 раз подряд ораторы и умельцы слова сразились за переходящий кубок партии «Nur Otan».

    В турнире приняли участие 40 команд со всех регионов страны. В этом году турнир проходит в стенах КазНу им. аль-Фараби в Алматы. Основным организатором турнира является МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan». Кроме того, в проведении турнира оказали поддержку КазНу им. аль-Фараби и компания Alpha Academy, предоставившая всем участникам подарочные сертификаты.

    Молодые жасотановцы, активисты, студенты и представители дебатных клубов обсудили насущные проблемы своих регионов, высказали свое мнение и представили собственное видение по решению текущих задач по аналогии «кейсов».

    Опытные участники поделились знаниями с начинающими дебатерами. Все они обсуждали и искали ответы на актуальные вопросы по таким темам как «Полный переход мира в онлайн формат», «Обязательная вакцинация всех казахстанцев», «Эффективный механизм по профилактике буллинга в школах страны» и многое другое.

    Как отметил руководитель МК «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев, дебаты помогают реализовать потенциал молодых людей, взращивать новых лидеров и дают ответы на актуальные вопросы общества.

    «Дебаты помогают молодым людям правильно озвучивать и отстаивать свою точку зрения. Из них формируются будущие политики, возможно, даже руководители государства, поэтому движение дебатеров очень важно, его необходимо поддерживать. И нам, как молодежному крылу, необходим обмен мнениями между нашими молодыми активистами», - отметил Жетписбаев.

    По итогам турнира в казахской лиге первенство у команды Жамбылской области, второе место заняла команда Актюбинской области, третье место у Туркестанской области.

    В русской лиге первое место заняла команда из Костанайской области, второго места удостоились дебатеры Северо-Казахстанской области, третье место за ораторами из города Нур-Султан.

    Отметим, что наряду с призовыми местами были определены и индивидуальные награды для лучших спикеров. В русской лиге им стал Абулгазимов Арсен, в казахской Нуркен Даулет. Лучшими судьями турнира были признаны Оразгали Асет и Уканов Алихан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматы Нур Отан Общество
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