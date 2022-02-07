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    Дебатный турнир среди молодежи прошел в Актобе

    7 Февраля 2022, 04:43

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Областной дебатный турнир среди молодежи, посвященный 110-летию Динмухамеда Кунаева, прошел в университете имени К. Жубанова в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В турнире приняли участие 24 команды из 50 студентов вузов и профессионально-технических колледжей.

    По словам студента 2 курса факультета экономики и права президента союза интеллектуальной элиты Аманжола Ханиева, дебатный турнир проводится в целях развития ораторского искусства у молодежи, поиска и поддержки молодых лидеров из числа молодежи, популяризации трудов Д. Кунаева, развитию казахстанского патриотизма.

    «На дебатном турнире мы обсудили много интересных тем. Думаю, что главная цель турнира - развить ораторское искусство у молодежи. Турнир посвящен жизни и деятельности Динмухамеда Кунаева, его трудам. Также мероприятие помогает молодежи развивать мышление, глубже ознакомиться с трудами Д. Кунаева, и в целом развитию патриотизма», - говорит А. Ханиев.

    Студенты обсудили такие темы как достижения Динмухамеда Кунаева, казахская кинематография, восточная и западная культуры, символы независимости РК.

    По итогам турнира лучшие команды были награждены дипломами и ценными призами областного молодежного ресурсного центра.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Вузы Юбилей Регионы Молодежь
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