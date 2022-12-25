В ДЧС ВКО рассказали о самых необычных спасательных операциях

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всего за 2022 год сотрудники ДЧС ВКО пришли на помощь 22 котам, 60-ти собакам, открыли 440 дверей, сняли 17 колец. Подводя итоги своей работы в уходящем году, спасатели ВКО сделали подборку самых необычных и забавных случаев, связанных с их профессиональной деятельностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Операция «Палец в чехле»

В Усть-Каменогорске спасателям поступило сообщение о том, что у малолетнего ребенка палец застрял в отверстии чехла сотового телефона. Родители не смогли справиться с экстренной ситуацией и вызвали спасателей. Прибыв на место происшествия, сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО с помощью специальных инструментов «раскусили» чехол и освободили палец мальчика.

«Заложник барабана»

У ребенка, игравшего на площадке во дворе, застрял палец руки в беговом барабане. На помощь оперативно прибыли сотрудники ДЧС ВКО. Зафиксировав барабан, чтобы он не запустился, при помощи шанцевого инструмента сотрудники службы ЧС профессионально и аккуратно извлекли палец ребенка, 2015 года рождения.

«Падающий балкон»

На 5-ом этаже жилого дома создалась угроза падения конструкции балкона. Деревянная оконная рама слабо держалась, а во время порывов ветра повисла. Спасатели ДЧС ВКО прибыли на место происшествия и, применив автолестницу, поднялись на балкон пятого этажа и демонтировали опасный элемент.

Освободили голубя

Жители Усть-Каменогорске увидели запутавшегося голубя в медицинской маске на дереве. Он пытался спастись около суток. Голубь попал в ловушку. Прибывшим спасателям ДЧС ВКО оперативно удалось освободить птицу.

Помощь буренке

Крупный рогатый скот попал в экстренную ситуацию, оставшись заложником на скале в областном центре.

На помощь прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Как оказалось, корова паслась и случайно оказалась в труднодоступной местности на скале. Самостоятельно выбраться животное никак не могло. Пришлось развернуть целую спасательную операцию.

С помощью специальных веревок сотрудники оперативно-спасательного отряда спустились до места заточения животного, обвязали его и вытянули на верх горы. Всего было задействовано 6 спасателей, которые благополучно извлекли животное весом более 200 килограммов.

Злостная сантехника

В одной из школ у десятиклассника палец застрял в кране. При помощи инструментов спасатели распилили кран и освободили палец учащегося. По словам «пострадавшего», на перемене он засунул палец в кран и застрял, заметив это, его одноклассница сообщила об этом педагогам, которые и вызвали спасателей.

Кот - электрик

Кот залез в электрощитовую. Сотрудники ДЧС ВКО, прибыв на место «заточения» животного, заметили, что из электрощитовой виден серый, пушистый «комок». Кот запутался в проводах и, испугавшись, не шевелясь, сидел в ловушке. Ситуация была очень опасная, медлить нельзя было ни секунду. Спасатели, надев диэлектрические перчатки, аккуратно извлекли животное.

Достали из заточения

В службу «112» поступил вызов. Прибыв на место происшествия, спасатели ДЧС ВКО обнаружили упавшего в погреб пожилого мужчину, 1946 года рождения. Как оказалось, спускаясь, он упал и не смог выбраться самостоятельно, начал кричать о помощи. Когда его услышали очевидцы, сразу же вызвали службу ЧС. Прибывшие спасатели аккуратно извлекли пострадавшего из заточения.

Ребенок во фляге

О том, что мальчику, 2018 года рождения нужна помощь сообщила его старшая сестра. Дети остались в частном жилом доме одни, мальчик играл во дворе и забрался во флягу и застрял. Его плачь услышала сестра и сразу же позвонила в службу 112.На место происшествия, по улице Ермака незамедлительно прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Сначала они попытались аккуратно вытащить ребенка, но ножки его были зажаты.С помощью специальных инструментов профессионалы разрезали флягу и достали ребенка.

Транспортировали косулю

Зоозащитники общества «Дворянин» обратились к спасателям за помощью. По улице Бажова полицейские обнаружили косулю с колото-резанными ранениями и доставили ее ветеринарам клиники «ZOOVITA», проведя операцию, животное нужно было доставить в зоопарк. Именно здесь есть все условия для того, чтобы косуля, названная «Малахитом» выздоровела. На помощь пришли сотрудники Оперативно-Спасательного Отряда ДЧС ВКО, которые аккуратно транспортировали «пострадашего» до зоопарка.

За четвероногими на помощь

В Усть-Каменогорске девушка, заметившая четырех собак, оставшихся в «заложниках» воды на парапете реки Иртыш обратилась за помощью в службу «112». На место оперативно прибыли на лодке спасатели ДЧС ВКО. Двух животных они поместили на лодке, а еще двое самостоятельно по воде добрались до берега в след за сотрудниками службы ЧС.

Попал в экстренную ситуацию

В Шемонаихинском районе спасатели, прибыв на вызов, обнаружили по улице Вокзальная застрявшего между труб теплотрассы мужчину. Как оказалось, пострадавшего заметили мимо проходившие дети и позвонили в службу «112». Нога его была зажата между труб, сотрудники ПЧ-28 приложив усилия, с помощью специальных инструментов разжали трубу и достали мужчину из «заточения». Мужчина попал в экстренную ситуацию, пытаясь согреться в мороз.

Колючий заложник

Спасатели оперативно прибыли на помощь ежику, который застрял в трубе. Надев специальные перчатки, спасатели извлекли бедное животное и отпустили его в естественную среду. Как ёжик оказался в «заложниках» труб неизвестно. О случившемся в службу ЧС сообщили очевидцы, среди них были неравнодушные дети.



