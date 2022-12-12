ДЧС Улытауской области получил 11 единиц техники

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в рамках рабочего визита в Улытаускую область первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев на площади Алаша города Жезказгана торжественно вручил департаменту по ЧС ключи от спасательной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Новая спасательная техника поможет оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, успешно ликвидировать пожары и спасать жизни граждан.

В том числе за счет республиканского бюджета были приобретены 6 пожарных автоцистерн.

Также для усиления гарнизона из ДЧС Астаны и Карагандинской области были переданы пять единиц техники различного функционального назначения (автоцистерны, вездеход, автобус, автокран).

В Доме дружбы и культуры народа состоялось торжественное вручение знамени департаменту по чрезвычайным ситуациям Улытауской области и вручение званий офицерскому составу ДЧС.



