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    ДЧС: Паводковая ситуация в Туркестанской области стабильная

    3 Марта 2021, 04:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Паводковая ситуация на территории Туркестанской области находится под строгим контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    На сегодня приток воды в русло реки Сырдарья умеренный. Каналы, идущие от реки, не представляют опасности для населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нургали Жунусов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

    Всего в регионе расположено 40 водохранилищ, также нет и заброшенных водоемов. Сейчас наполняемость Шардаринского водохранилища составляет - 77%, а Коксарайского водохранилища - 37%.

    «Проведены работы по исследованию дамб в населенных пунктах, расположенных на территории реки Сырдарья. Все водоемы и речные воды находятся под ежедневным контролем сотрудников департамента. В период весеннего паводкоопасного сезона в департаменте приведены в готовность 284 единицы личного состава и 34 единицы техники, 12 единиц лодок и 35 единиц мотопомп»,- сказал руководитель департамента.

    Также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают жителей строгом соблюдении мер пожарной безопасности. С начала года на территории области зарегистрировано 59 фактов пожаров. В результате нанесен материальный ущерб в размере 143 млн 370 тысяч тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Паводок МЧС
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