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    ДЧС обратился к алматинцам в связи с туманом

    27 Октября 2022, 20:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 октября ночью и утром в Алматы ожидается туман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по ЧС Алматы напоминает, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными.

    «При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости. Также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 в дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Штормовое предупреждение объявлено 28 октября в Астане и 13 регионах страны.

    Фото: img200-kz.redtram.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Дороги Погода ДЧС
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