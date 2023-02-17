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    ДЧС обратился к алматинцам в связи с гололедом и туманом

    17 Февраля 2023, 17:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ночью 18 февраля в Алматы ожидаются сильные осадки: дождь, снег, туман и гололед. ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента по ЧС, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

    - помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;

    - переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

    - будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

    - всегда смотрите перед собой под ноги;

    - следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

    - не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

    - помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

    Ранее сообщалось, что в Алматы и Шымкенте ожидаются дожди.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Погода ДЧС
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