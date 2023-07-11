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    ДЧС обратился к алматинцам из-за сильной жары

    11 Июля 2023, 22:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12-13 июля в Алматы ожидается сильная жара 35-37 градусов. ДЧС призывает граждан воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также, ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

    - старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

    - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

    - не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

    - старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

    - снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

    - следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

    - не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

    Кроме того, департамент по ЧС Алматы информирует о высокой пожарной опасности. Жителям и гостям при посещении горно-лесной местности необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности:

    - не разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

    - не курить, не бросать горящие спички, окурки;

    - не оставлять на освещенной солнцем лестной поляне бутылки, осколки стекла, другой бытовой мусор и не выжигать траву.

    Ранее РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды по Казахстану на 11 - 13 июля.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Погода ДЧС
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