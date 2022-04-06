ДЧС Костанайской области предупредил о возможном подъеме уровня рек и половодье

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – ДЧС Костанайской области распространяет сообщение о штормовом предупреждении и в связи с положительными температурами воздуха возможном подъеме уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 7 по 9 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды в связи с дальнейшим развития половодья», - сообщили в ДЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области натирках дорогах республиканского значения зафиксированы переливы талых вод

Также талыми водами подтопило сельскую школу в Амангельдинском районе.