Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    ДЧС Костанайской области предупредил о возможном подъеме уровня рек и половодье

    6 Апреля 2022, 21:57

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – ДЧС Костанайской области распространяет сообщение о штормовом предупреждении и в связи с положительными температурами воздуха возможном подъеме уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 7 по 9 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды в связи с дальнейшим развития половодья», - сообщили в ДЧС.

    Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области натирках дорогах республиканского значения зафиксированы переливы талых вод

    Также талыми водами подтопило сельскую школу в Амангельдинском районе.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Паводок Общество Погода ДЧС Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тарифы на питьевую воду завышали в Байзакском районе Жамбылской области
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане