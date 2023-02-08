Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    ДЧС Астаны не проводит сбор добровольцев для отправки в Турцию

    8 Февраля 2023, 17:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте по ЧС Астаны опровергли информацию о том, что столичный ДЧС проводит набор добровольцев для отправки в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны поступает информация о том, что столичный ДЧС проводит сбор добровольцев для отправки в Турцию и дальнейшего оказания помощи. В свою очередь, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», - прокомментировали в пресс-службе столичного ДЧС.

    В департаменте проинформировали о том, что на сегодняшний день 40 казахстанских спасателей, укомплектованные необходимым спасательным оборудованием, уже находятся в Турции, в городе Газиантеп. Также дополнительно 60 спасателей из числа опытных специалистов, кинологов, медиков Центра медицины катастроф прибудут сегодня для оказания помощи ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

    В связи с этим в столичном ДЧС просят граждан доверять только официальным источникам.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Турция Общество ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
    Трассу закрыли в Костанайской области из-за плохой видимости
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров