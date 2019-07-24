DAZN выдвинул жесткий ультиматум «Канело» по третьему бою с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий DAZN Крис Мэнникс поделился информацией по ультиматуму стриминговой платформы Саулю «Канело» Альваресу по третьему бою с Геннадием Головкиным, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«DAZNготов одобрить бой Сауля Альвареса с обязательным претендентом IBF Сергеем Деревянченкопри одном условии: «Канело» должен взять на себя обязательство провести бой сГеннадием Головкиным. Условие было выдвинуто Golden Boy», — пишет Мэнникс.

Напомним,ранее стало известно, что переговоры между Альваресом и Деревянченко потитульному бою близки в завершению.

Вслучае отказа Альвареса от титула IBF первым претендентом на бой с Деревянченкобыл бы Головкин.