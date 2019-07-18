DAZN сделал заявление об отказе «Канело» от боя с Головкиным в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер высказался по поводу решения чемпиона мира в среднем весе WBA (Super)/IBF Сауля «Канело» Альвареса отказаться от проведения боя 14 сентября, пишет Sports.kz.

Ожидалось, что осенью «Канело» проведет третий поединок сГеннадием Головкиным, однако боксер решил отложить дату возвращения на ринг, объяснивэто «поиском наилучшего соперника».

«Мы продолжаем работать над составлением убедительногоежегодного графика для поклонников боев. Было бы преждевременно комментироватьнаши планы, пока мы не доработаем оставшиеся краеугольные камни календаря на2019 год. «Канело» чрезвычайно важен для DAZN. Его первые два боя на нашейплатформе привели к значительному росту подписчиков, и мы будет рады вновьувидеть его в действии позже в этом году», — заявил Скиппер.