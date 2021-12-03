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    DAZN сделал официальное заявление о переносе боя Головкин - Мурата

    3 Декабря 2021, 23:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговый сервис DAZN сделал заявление о переносе объединительного боя между чемпионами мира IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «К сожалению, мероприятие с боем Геннадия GGG Головкина против Риоты Мураты, первоначально запланированное на 29 декабря в Японии, было отложено из-за новых ограничений в связи с Covid-19. Новая дата боя активно прорабатывается», - сообщает твиттер-аккаунт DAZN.

    Напомним, что Головкин и Мурата должны были сразиться в японской Сайтаме за три титула чемпиона мира — WBA Super, IBF и IBO.




    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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