DAZN озвучил дату следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналисту ESPN Deportes Сальвадору Родригесу удалось выяснить планы стримингового сервиса DAZN на предстоящую осень 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рабочем графике трансляций платформы также присутствует бой Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21-0, 5 КО). DAZN «надеется», что событие удастся провести в ноябре.



Дата боя Головкин — Шеремета неоднократно переносилась — изначально поединок планировался на февраль, затем в качестве возможных сроков назывались март, июнь и октябрь. Бой с поляком станет для GGG обязательной защитой титула чемпиона мира IBF в среднем весе. Боксер уже ведет подготовку к нему в Биг Беар, штат Калифорния, тогда как Шеремета тренируется у себя на родине.

