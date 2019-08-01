DAZN официально назвал дату и место следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщениям редактора talkSPORT Майкла Бенсона казахстанский экс-чемпион мира Геннадий Головкин проведет свой следующий бой осенью, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на Sports.kz.

«Эдди Хирн сообщил, что Геннадий Головкин вернется на ринг 5 октября в Лос-Анджелесе», — пишет Бенсон в своем Twitter-аккаунте.

Соперник казахстанца пока неизвестен.

Эдди Хирн имеет контракт с стриминговым сервисом DAZN, как и Головкин, не так давно подписавший соглашение на шесть боев.

Свой первый бой по контракту с DAZN Головкин провел 8 июня в Нью-Йорке против Стива Роллса. Казахстанский экс-чемпион мира одержал победу нокаутом. Отметим, что так же этот бой для Головкина был дебютным под руководством нового тренера Джонотана Бэнкса.