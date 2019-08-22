DAZN официально анонсировал бой Головкин-Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа DAZN объявила о бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) и украинца Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот бой пройдет 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, а транслироваться будет именно на DAZN. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

«Big Drama Show возвращается! Головкин-Деревянченко», — пишет DAZN.

Напомним, Головкин подписал контракт с DAZN в марте. Он рассчитан на шесть боев, которые казахстанский боксер должен провести в течение трех лет. Общий гонорар GGG за это сотрудничество оценивается более чем в 100 миллионов долларов.

Напомним, первый бой Геннадий уже провел: 8 июня он нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19-1, 10 КО).



