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Даже в деревнях дети не играют на улице - епископ Каскеленский о гаджетозависимости

11 Октября 2018 13:50 143
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Даже в деревнях дети не играют на улице - епископ Каскеленский о гаджетозависимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами православной церкви Казахстана епископ Каскеленский Геннадий выразил обеспокоенность зависимостью людей от новых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мир 20-х годов 21 века - это совсем другой мир, совсем не такой, как мир первых лет 21 века. Мир стремительно меняется, а ещё стремительнее меняется человек. Эти изменения мы особенно ярко видим на примере молодых людей. Наступают информационные технологии. Как писал ещё в 60-х годах мой любимый философ, гениальный мыслитель Маршалл Маклюэн: «Электрическая цепь разрушает время и пространство», - сказал спикер на шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Особенно, его поразило то, что с гаджетозависимостью он столкнулся даже в деревне.

«Для меня в августе, когда я посетил одну старую живописную деревню в России на берегу прекрасного озера, произошло событие, которое может быть стало одним из главных потрясений в моей жизни. Я в этой курортной деревне был в последний раз 10 лет назад, и помню, что вечером невозможно было сосредоточиться, ни книжку почитать, ни помолиться, потому что летом деревня наполнялась звонкими детскими голосами. Было очень шумно. И вот через много лет я приехал и почувствовал, что что-то не так - идеальная тишина в деревне. Я спрашиваю у соседа: «А куда исчезли дети?». На что он ответил: «Детей в эти годы стало больше к нам приезжать. Но только они перестали гулять по улицам, играть, резвиться. Они все погрузились в свои гаджеты и компьютеры», - рассказал епископ Каскеленский.   

По его словам, дети и подростки уходят от нас в виртуальный мир, который полностью меняет психологию человека.

«Идеологи трансгуманизма фантазируют о таких изменениях, которые пока ещё трудно представить. Например, о нейрокомпьютерной сети, которая соединит компьютер и человеческий мозг. Но кто знает, что будет дальше? Мы стоим на пороге глобальных изменений, который затронут каждую человеческую личность. Значение этих виртуальных сетей, информационного пространства изменилось даже за последние 4-6 лет. Если ещё в начале 21 века интернет-общение служило способом социальной терапии, люди уходили от проблем, погружаясь в общение друг с другом в социальных сетях. Сейчас интернет стал нести совершенно другую нагрузку, он стал формировать человеческую личность, задавая модели поведения», - отметил епископ.

«Совершенно очевидно, что те глобальные вызовы посредством трансляции их в интернете приобретают гораздо больший масштаб, в том числе и вызов со стороны агрессивных псевдорелигиозных течений, которые могут кардинально изменить человеческую личность, особенно личность молодого человека. И нам всем в нашей повседневной практической деятельности предстоит, в ближайшие годы, сражаться за молодёжь», - заключил спикер.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Съезд мировых религий,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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