Даже ребенка без формы школа обязана посадить за парту – управление образования Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даже если ребенок пришел на занятия не в школьной форме, школа должна и обязана посадить ребенка за парту. Об этом сообщил глава управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Министерстве просвещения заявили, что, как и в прошлом году, школьная форма необязательна. Главное, чтобы она соответствовала виду школьной формы. Уточнили, что на уровне городов и областей будет выбираться лишь единый цвет формы, при этом в школе Binom уже собрали предоплату на определенную школьную форму, включая бомберы и тенниски. Законно ли это? Может ли школьник прийти в школу не в выбранной школьной форме Binom?» - спросили в ходе онлайн брифинга.

«Ежегодно идет обсуждение касательно школьной формы. Мы должны понимать, что, когда ребенок будет переходить из одной школы в другую, родители не должны будут им покупать школьную форму. Поэтому мы им сказали приобретать форму без ярких цветов, то есть, темно-синюю форму. Это наша рекомендация. Окончательное решение по школьной форме принимают родители совместно с администрацией школы на попечительском совете», - прокомментировал глава управления образования.

На попечительском совете все вопросы обсуждаются с родительским комитетом, создаются протоколы, принимаются решения.

«Что касается школьной формы для школьников Binom, они обсудили на родительских комитетах, это все запротоколировали, утвердили свою школьную форму. Однако эта форма соответствует всем требованиям приказа министерства. Никто не должен ограничивать право ребенка в получении образования. Если ребенок пришел в школу не в школьной форме, школа должна и обязана посадить ребенка за парту», - пояснил Касымхан Сенгазыев.



