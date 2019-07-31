Дайверы нашли руины древнего храма в затонувшем египетском городе

НУР-СУЛТАН - КАИР. КАЗИНФОРМ - Дайверы, плавающие в древнем египетском городе Гераклионе, который сейчас находится под водой, обнаружили множество артефактов, в том числе остатки храма, золотые украшения, монеты и недостающий фрагмент церемониальной лодки, сообщило Министерство по делам древностей Египта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Live Science.

Гераклион,названный в честь легендарного Геракла в свое время был оживленным мегаполисом.Когда он был построен, приблизительно в VIII веке до нашей эры, он находился наберегу реки Нил, близ Средиземного моря. Клеопатра была даже коронована в одномиз его храмов. Затем, около 1500 лет назад, его затопило, и теперь он находитсяпод водой на глубине 45 м.

Стех пор, как археологи обнаружили город в 2000 году, его древние секреты сталипостепенно раскрываться. Во время последних исследований археологи обнаружилиостатки большого храма, в том числе его каменные колонны, а также остаткинебольшого греческого храма, найденного под донными отложениями высотой доодного метра, сообщили в министерстве.

Вовремя проведенных ранее исследований археологи обнаружили 75 лодок. Новаянаходка оказалась недостающим элементом лодки №61, которая, вероятно,использовалась для церемониальных целей, заявило Министерство по деламдревностей.

Когдаархеологи собрали лодку 61 воедино, ее длина составила 13 метров, а ширина - 5метров. Были найдены бронзовые и золотые монеты, а также ювелирные изделия.Бронзовые монеты, обнаруженные в Гераклионе, относятся ко времени правленияПтолемея II - 283-246 гг. до н.э. Министерство также обнаружило, что гончарныеизделия датируются III-IV веками до н.э.