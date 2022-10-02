Дайрабаев и Ауесбаев - политолог дал прогноз по кандидатам в президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента объявления даты досрочных выборов прошло почти 10 дней, и вот появились первые кандидаты - Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл» и Нурлан Ауесбаев от ОСДП. Свое мнение о кандидатах выразил политолог Данияр Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

«Кандидаты, нужно заметить, малоизвестные, но при этом представляющие партийный актив, а не пришлые. Можно сделать вывод, что их задачей будет не столько оппонирование главному кандидату, сколько продвижение партийных брендов в преддверии весенних парламентских выборов», - такую точку зрения выразил на своем Telegram-канале Данияр Ашимбаев.

При этом политолог отметил, что Ауесбаев победил на съезде ряд других кандидатов.

«Были ожидания, что платформой ОСДП может воспользоваться разношерстная оппозиция в рамках проекта выдвижения общего кандидата, но этого не произошло. Во-первых, судя по всему, договориться либералы и национал-популисты не смогли, а во-вторых, те из них, кто имеет хоть какой-то рейтинг, возможно трезво оценили свои шансы», - считает Данияр Ашимбаев.

Он напомнил, что проект «единого кандидата» периодически тщательно патронировался властью. Так было, по его словам, и с Абдильдиным, и с Туякбаем, и с Косановым.

«Сама оппозиция (хотя единственное число тут чисто символическое) консолидироваться явно не в состоянии. Да и с лидерами явный дефицит: никто и никогда заранее не мог чётко сказать, что вот, мол, есть фигура, которая составит конкуренцию действующему президенту», - считает политолог.

Но вместе с тем он отмечает, что оппозиционные кандидаты говорят не о бойкоте, а активно выдвигаются, пытаясь заработать очки в глазах общественного мнения. И здесь важную роль сыграло возвращение Токаевым графы «против всех» в избирательные бюллетени. «Позиционируя себя в качестве «оппонентов режима», оппозиционным кандидатам будет крайне важно победить именно «против всех» и выйти хотя на 2-е место, чтобы показать себя более или менее популярными фигурами», - прогнозирует эксперт.

Токаев же, по его мнению, достаточно спокойно движется по заранее намеченному плану. Совершает поездки по регионам и проводит активную международную программу.

«На 6 октября намечен съезд партии «Аманат». В тот же день пройдут съезды «Ак жола» и НПК. С большой степенью вероятности можно предположить факт выдвижения Токаева от правящей партии и поддержку его кандидатуры двумя другими парламентскими партиями», - резюмирует Данияр Ашимбаев.



