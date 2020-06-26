Давшую взятку за проезд через блокпост женщину осудили в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К штрафу осудили жительницу города Атырау, давшую взятку за проезд через блокпост. Об этом в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Антикоррупционной службы сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Атырауской области ранее завершено досудебное расследование в отношении Сагиевой по факту совершения коррупционного преступления. Она подозревалась в даче взятки руководству отдела управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите акимата Атырауской области», - пояснил Данияр Бигайдаров.

19 июня 2020 года приговором суда №2 города Атырау Сагиева осуждена к штрафу в сумме 112 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.