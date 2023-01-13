Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников

    13 Января 2023, 15:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная полицейская группа по расследованию причин давки в Сеуле в ноябре прошлого года пришла к выводу, что трагедия произошла в основном по вине местных чиновников, которые не справились с планированием парада по случаю Хэллоуина и не смогли эффективно отреагировать на происшествие. Во время давки погибли 159 человек, большинство из которых – молодые люди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Полицейские не смогли подтвердить вину в ненадлежащем исполнении обязанностей высокопоставленных сотрудников мэрии Сеула, национальной полиции Южной Кореи или министерства внутренних дел страны.

    Виновными в трагедии были названы чиновники более низкого ранга. Шестеро из них были арестованы по обвинениям в халатности, в том числе бывший глава полиции и руководитель администрации района Сеула, где произошла трагедия. В докладе также рекомендовано привлечь к ответственности еще 17 человек, среди которых есть и начальник полиции южнокорейской столицы.

    Родственники погибших добивались наказания более высокопоставленных чиновников. Отец одной из жертв сказал Би-би-си, что авторы доклада «отрубили хвост ящерице, чтобы спасти ее голову».

    Глава полицейской следственной группы Сон Чи Хван заявил, что власти заранее не предприняли никаких мер на случай давки и не смогли адекватно отреагировать на многочисленные звонки людей, сообщавших о происшествии. Неправильная оценка ситуации привела к задержке в передаче информации и плохой координации действий между различными службами, добавил он.

    «Эти многочисленные, наложившиеся друг на друга ошибки и привели к огромному числу человеческих жертв», - отметил Сон Чи Хван.

    Хэллоуин не считается в Южной Корее большим праздником, однако в этот день в Итхэвоне – районе с международной культурной атмосферой – собралось множество людей. Во время давки там могло находиться до 100 тысяч человек – в основном молодые люди, некоторые из них были в костюмах.

    На видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона было столько людей, что им становилось страшно.

    Сотрудники пожарной службы и свидетели рассказали, что люди продолжали идти в узкий переулок, который уже был заполнен от стены до стены. В это время некоторые находившиеся в верхней части улицы упали, после чего началась давка.

    Вскоре после трагедии стало известно, что первые звонки в полицию с предупреждениями о том, что ситуация на параде становится опасной, поступили в полицию за несколько часов до гибели людей. Однако полицейские отреагировали только на четыре из 11 таких сигналов.

    Как ранее сообщалось, более 150 человек погибли в результате давки в Сеуле.


    Фото: en.yna.co.kr
    Происшествия Корея Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
    Женщина погибла при взрыве газового баллона в Туркестанской области – МЧС РК
    На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
    Подразделение МЧС устранило подтопление дороги в Алматы
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров