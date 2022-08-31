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    Давид Дегтярев стал пятикратным чемпионом Казахстана по парапауэрлифтингу

    31 Августа 2022, 18:21

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главных соревнованиях страны акмолинцы завоевали «золото» и «серебро», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В Актау завершился чемпионат Республики Казахстан по парапауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

    Спортсмен Акмолинской области Давид Дегтярев в пятый раз выиграл золотую медаль. Данагуль Есжанова стала серебряным призером.

    К соревнованиям ребят подготовил заслуженный тренер РК по парапауэрлифтингу Юрий Колесников.

    Фото: facebook.com/Sportakmola

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Спорт Мангистауская область
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