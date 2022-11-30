Давид Чарлин представит Казахстан на Junior Eurovision-2022 в Ереване

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 декабря в столице Армении – городе Ереване состоится Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022 (Детское Евровидение). В этом году Казахстан на конкурсе представит финалист IV международного конкурса Baqytty Bala-2022 Давид Чарлин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Хабар».

Трансляция Гранд-финала традиционно состоится на телеканале «Хабар» 11 декабря (воскресенье) в 21:00 по времени Астаны.

На конкурсе Давид Чарлин исполнит новую композицию «Жер-Ана», которая уже полюбилась многим слушателям.

Кроме Казахстана на Детском Евровидении выступят юные исполнители из 15 европейских стран. Участие нашей страны в масштабном конкурсе Junior Eurovision Song Contest стало возможным благодаря тому, что с 2016 года Агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза (ЕВU).

Итоги Детского Евровидения определяются через голосование национального жюри, назначаемых участвующими вещателями, и через централизованное глобальное онлайн-голосование, которое заключается в сборе голосов от зрителей со всего мира. Результаты онлайн-голосования и голосования жюри имеют одинаковый вес.

В предыдущие годы, набирая высокие баллы от национальных жюри, зачастую наши конкурсанты набирали недостаточно онлайн-голосов в виду малой активности в голосовании казахстанского зрителя.

Чтобы проголосовать за Давида Чарлина, надо пройти по ссылкам https://junioreurovision.tv/ или https://jesc.tv/ ;

выбрать из списка Давида Чарлина;

нажать кнопку «Принять голос»/ «Голосовать».

Первый этап голосования продлится с 10 декабря 01:00 часов по 11 декабря до 20:59 часов по времени Астаны. Второй этап голосования возобновится на сайте 11 декабря по времени Астаны после всех выступлений участников на 15 минут. ⠀⠀⠀⠀⠀

В этом году Казахстан принимает участие в этом престижном конкурсе пятый раз. Вокальное искусство нашей страны в разные годы представляли Данелия Тулешова (6-ое место, 2018 г.), Ержан Максим (2-ое место, 2019 г.) Қарақат Башанова (2-ое место, 2020 г). Бекнұр Жәнібекұлы и Алинур Хамзин (8-е место, 2021 г.).





Фото: ortcom.kz