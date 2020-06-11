+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 17 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Давайте не подводить друг друга: Бакытжан Сагинтаев призвал предпринимателей не нарушать санитарные правила

11 Июня 2020 10:15
Поделиться:
Давайте не подводить друг друга: Бакытжан Сагинтаев призвал предпринимателей не нарушать санитарные правила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к предпринимательскому сообществу с просьбой о соблюдении установленных санврачами норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
100 объектов из-за нарушения санитарных норм закрыли в Нур-Султане
Директора рынка в Жамбылской области оштрафовали за нарушение карантина Кто может пройти бесплатные курсы женского предпринимательства в столице Фармацевта в Таразе оштрафовали на 25 тысяч тенге за работу без перчаток

Аким города в своем аккаунте в Instagram напомнил, что после стабилизации эпидемиологической ситуации стали поэтапно возобновлять деятельность промышленных, строительных предприятий, объектов торговли и услуг.

«Главное условие – соблюдение санитарных норм. Они не сложные: санитайзеры, защитные маски, перчатки и социальная дистанция. Если крупные предприятия запускались после проверки, то малому бизнесу разрешили начать работу по уведомительному принципу, положившись на сознательность предпринимателей», – написал Бакытжан Сагинтаев.

Как показывает практика, не все понимают степень ответственности и последствия. Из проверенных специалистами почти 2,4 тысячи субъектов выявлены нарушения в 138. Деятельность некоторых пришлось приостановить.

«Обращаюсь к предпринимательскому сообществу и прошу, независимо от вида деятельности, придерживаться установленных норм. Если мы допустим новую вспышку коронавируса, под удар будет поставлен весь город. Давайте не подводить друг друга», – призвал аким Алматы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Малый бизнес   #Алматы   #Акимат   #Безопасность  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив