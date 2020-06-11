Давайте не подводить друг друга: Бакытжан Сагинтаев призвал предпринимателей не нарушать санитарные правила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к предпринимательскому сообществу с просьбой о соблюдении установленных санврачами норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города в своем аккаунте в Instagram напомнил, что после стабилизации эпидемиологической ситуации стали поэтапно возобновлять деятельность промышленных, строительных предприятий, объектов торговли и услуг.

«Главное условие – соблюдение санитарных норм. Они не сложные: санитайзеры, защитные маски, перчатки и социальная дистанция. Если крупные предприятия запускались после проверки, то малому бизнесу разрешили начать работу по уведомительному принципу, положившись на сознательность предпринимателей», – написал Бакытжан Сагинтаев.

Как показывает практика, не все понимают степень ответственности и последствия. Из проверенных специалистами почти 2,4 тысячи субъектов выявлены нарушения в 138. Деятельность некоторых пришлось приостановить.

«Обращаюсь к предпринимательскому сообществу и прошу, независимо от вида деятельности, придерживаться установленных норм. Если мы допустим новую вспышку коронавируса, под удар будет поставлен весь город. Давайте не подводить друг друга», – призвал аким Алматы.



