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    Давайте говорить о воспитании молодежи – министр обороны РК о дедовщине

    8 Июня 2022, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков отметил, что часто конфликты в воинских частях происходят не между новобранцем и старослужащим, а между призывниками одногодками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Давайте рассматривать эту проблему глубже: почему такое отношение друг к другу. Солдат сейчас служит всего один год. Полгода прослужил и потом курс молодого бойца, процесс обучения, включение программы боевой подготовки. Через 12 месяцев он уходит домой», - сказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Глава оборонного ведомства добавил, что в советские времена люди служили по два-три года.

    «В советские времена служили два года, в военно-морском флоте служили три года. Сейчас мы говорим о годе службы. Какая дедовщина может быть между мальчиками 18-19 лет? Бывают случаи. Это сугубо мужской коллектив», - пояснил Руслан Жаксылыков.

    Министр добавил, что конфликты между молодыми людьми часто случаются и на улицах.

    «Давайте говорить о воспитании молодежи. Это наша с вами совместная обязанность – обучение и воспитание», - отметил Руслан Жаксылыков.

    Ранее министр обороны Руслан Жаксылыков заявил, что нужно понять причины случаев самоубийства солдат-срочников. Министр пояснил, что на сегодняшний день по поручению Главы государства полностью пересмотрена программа боевой подготовки.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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