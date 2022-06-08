Давайте говорить о воспитании молодежи – министр обороны РК о дедовщине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков отметил, что часто конфликты в воинских частях происходят не между новобранцем и старослужащим, а между призывниками одногодками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте рассматривать эту проблему глубже: почему такое отношение друг к другу. Солдат сейчас служит всего один год. Полгода прослужил и потом курс молодого бойца, процесс обучения, включение программы боевой подготовки. Через 12 месяцев он уходит домой», - сказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава оборонного ведомства добавил, что в советские времена люди служили по два-три года.

«В советские времена служили два года, в военно-морском флоте служили три года. Сейчас мы говорим о годе службы. Какая дедовщина может быть между мальчиками 18-19 лет? Бывают случаи. Это сугубо мужской коллектив», - пояснил Руслан Жаксылыков.

Министр добавил, что конфликты между молодыми людьми часто случаются и на улицах.

«Давайте говорить о воспитании молодежи. Это наша с вами совместная обязанность – обучение и воспитание», - отметил Руслан Жаксылыков.

Ранее министр обороны Руслан Жаксылыков заявил, что нужно понять причины случаев самоубийства солдат-срочников. Министр пояснил, что на сегодняшний день по поручению Главы государства полностью пересмотрена программа боевой подготовки.